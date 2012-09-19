Янукович убеждает, что жизнь после выборов есть

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на заседании Совета регионов в Киеве.

«Сегодня создается впечатление, что после выборов жизнь заканчивается, но не должно такого быть, уважаемые коллеги», - сказал Президент.

Поэтому он попросил правительство собраться на своеобразное итоговое заседание и посмотреть на то, какие обязательства перед регионами у них не выполнены, посмотреть, какие программы нужно активизировать, и как продвигается вопрос подготовки к зиме, вопрос подготовки к весенне-полевым работам и тому подобное.

«Я просил бы усилить эти направления, и очень важно, чтобы в основу будущих решений были заложены решения проблем, существующих в регионах», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что «власть обязана находить все возможности, ресурсы для выполнения заданий, которые она поставила перед собой, иначе нас будут сравнивать с нашими предшественниками».