Янукович убеждает, что жизнь после выборов есть
Президент Украины Виктор Янукович напомнил правительству, что после выборов жизнь не заканчивается.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на заседании Совета регионов в Киеве.
«Сегодня создается впечатление, что после выборов жизнь заканчивается, но не должно такого быть, уважаемые коллеги», - сказал Президент.
Поэтому он попросил правительство собраться на своеобразное итоговое заседание и посмотреть на то, какие обязательства перед регионами у них не выполнены, посмотреть, какие программы нужно активизировать, и как продвигается вопрос подготовки к зиме, вопрос подготовки к весенне-полевым работам и тому подобное.
«Я просил бы усилить эти направления, и очень важно, чтобы в основу будущих решений были заложены решения проблем, существующих в регионах», - сказал Президент.
Он подчеркнул, что «власть обязана находить все возможности, ресурсы для выполнения заданий, которые она поставила перед собой, иначе нас будут сравнивать с нашими предшественниками».