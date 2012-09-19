Тюремщики нашли на территории Харьковского СИЗО подкоп

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы.

Как отмечает пресс-служба, руководство учреждения получило информацию о подготовке следственно-арестованными побега из-под стражи. В подвальном помещении одного из режимных корпусов учреждения (в котором также размещалась учебно-производственная мастерская) на глубине 123 сантиметров был обнаружен замаскированный лаз, размером 55 см ширины, 35 сантиметров высоты и 380 сантиметров длины.

«Дальнейшей проверкой обстоятельств этого происшествия было установлено, что двое заключенных харьковчан, 1990 и 1991 г.р., содержались в СИЗО по подозрению в незаконном завладении транспортными средствами, в соответствии с требованиями ст.16 Закона Украины «О предварительном заключении» выводились для работ в учебно-производственных мастерских при СИЗО. Они же и сознались, что вынашивали планы совершить побег из СИЗО, для чего в течение времени пребывания в мастерской осуществляли подкоп», - говорится в сообщении.

Работниками органов внутренних дел проводится проверка для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту попытки совершения побега из-под стражи.