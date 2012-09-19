Власенко: Тюремщики не отдают Тимошенко дозиметры

"Дозиметры не вернули, несмотря на то, что они отсутствуют в перечне предметов, запрещенных для передачи заключенным", - сказал С.Власенко, сообщается на сайте Ю.Тимошенко.

Защитник отметил, что дозиметры нужны Ю.Тимошенко для определения уровня радиационного фона у нее в палате. "Те два дозиметра, которые были изъяты во время незаконного обыска, показывали завышенные показатели радиационного фона", - сказал он.

Как сообщалось, 13 сентября в палате Ю.Тимошенко был проведен обыск, во время которого было изъято два дозиметра. В тот же день Ю.Тимошенко обратилась в администрацию Качановской исправительной колонии с заявлением, в котором требовала вернуть ей незаконно изъятые дозиметры или предоставить разрешение защитникам передать другие приборы для измерения радиационного фона.

Экс-премьер заявила, что конфискованные у нее дозиметры четыре раза показывали существенное превышение норм радиационного фона в больничной палате.