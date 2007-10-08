Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на необходимости принятия новой редакции Конституции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с представителями всех политических сил, победивших на досрочных парламентских выборах.

В своем выступлении Президент сделал акцент на нескольких общеукраинских приоритетах, вокруг которых, по его словам, должна вестись дискуссия во время переговоров. Он напомнил, что по свидетельству почти всех экспертов и наблюдателей, в частности и международных, то, что произошло 8 месяцев назад – это результат непродуманной политической реформы. Президент убежден, что 2008 год должен быть посвящен оптимизации политического, конституционного процесса.

В.ЮЩЕНКО призывает политические силы наработать новую редакцию Конституции, которая бы, в первую очередь, сделала невозможным узурпацию власти любым из политических институтов, а также обеспечила демократическое развитие страны.

При этом Президент отметил, что важно, чтобы по этому поводу высказался украинский парламент, а по вопросам, которые касаются прав человека, также высказались и граждане Украины.

Еще одним приоритетом Президент назвал реформу местного самоуправления. По его словам, это также должна быть неотъемлемая часть конституционного процесса. По его словам, наступило время предоставить органам местного самоуправления адекватные полномочия, а также материально обеспечить их реализацию.

Кроме этого, В.ЮЩЕНКО также отметил необходимость проведения административной реформы и территориальной организации власти. Также, по его словам, в реформе нуждаются судебные органы. По словам В.ЮЩЕНКО, в течение последнего времени во многих случаях судебные институты не выполнили возложенных на них функций.

На переговорах в Секретариате Президента присутствовали представители блока "Наша Украина – Народная самооборона" - Юрий ЛУЦЕНКО, Вячеслав КИРИЛЕНКО; БЮТ – Юлия ТИМОШЕНКО и Александр ТУРЧИНОВ; Партии регионов – Виктор ЯНУКОВИЧ, Раиса БОГАТЫРЁВА; Блока Литвина – Олег ЗАРУБИНСКИЙ, Игорь ШАРОВ; Коммунистической партии – Петр СИМОНЕНКО, Валентин МАТВЕЕВ; руководитель Секретариата Президента Виктор БАЛОГА и секретарь СНБО Иван ПЛЮЩ.