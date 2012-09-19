Княжицкий: меня таскали на допросы еще при Кравчуке

Об этом заявил генеральный директор ТВі Николай Княжицкий, комментируя УНИАН принятие Верховной Радой в первом чтении проекта закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины об усилении ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию лица».

«Для меня лично это чрезвычайно печальная страница в украинской истории, потому что я был первым журналистом, против которого возбуждалось уголовное дело в 1992 году по закону о клевете, когда он еще был уголовный. Меня водили на допросы, я часами сидел в Генеральной прокуратуре, меня обвиняли в клевете на Президента Леонида Кравчука. Возвращение уголовной ответственности я расцениваю исключительно как попытку установить полный тоталитаризм в стране», - сказал Н.Княжицкий.

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Он отметил, что привлекать журналистов или граждан к уголовной ответственности за клевету в условиях, когда независимость судов уничтожена, это “однозначно - устанавливать диктатуру“.

”Поэтому я думаю, что нужно определяться и журналистам, и обществу, видеть, где добро, а где зло и вставать на защиту своих прав”, - отметил Н.Княжицкий.