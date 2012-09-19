Прокуратура ищет виновных в падении самолета

Как сообщил УНИАН Запорожский прокурор по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере Максим Кацюба «18 сентября по факту падения летательного судна, повлекшего гибель двух людей, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины – «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, повлекшее гибель людей».

По словам М.Кацюбы, проведение следствия по данному уголовному делу поручено Запорожской прокуратуре по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере, представителями которой, на сегодняшний день уже проводятся выемки документов, опрос свидетелей происшествия, назначение необходимых экспертиз и другие следственные действия.

По теме: Экспериментальный самолет упал в Запорожской области: погибли два человека

Как сообщал УНИАН, 17 сентября в 13-05 в Запорожской области на территории госпредприятия «Центр летной подготовки им. Покрышкина», расположенного на территории с. Широкое Запорожского района области упал экспериментальный самолет - сверхлегкое одномоторное двухместное летательное судно, производства одного из днепропетровских НПО. В результате происшествия командир и техник судна – мужчины 1953 и 1963 г. р., находившиеся на его борту в момент происшествия, погибли.