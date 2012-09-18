Лутковская отреагировала на письмо жены Луценко

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская начала по открытому письму Ирины Луценко, супруги экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, который содержится в Менской исправительной колонии №91, производство по защите его конституционных прав.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе омбудсмена.

В рамках производства В.Лутковская обратилась к генеральному прокурору Виктору Пшонке по поводу проверки изложенных в открытом письме сведений о нарушении права конфиденциальности при предоставлении свиданий с адвокатами и защитниками Ю.Луценко.

Также Секретариатом Уполномоченного по правам человека направлен запрос председателю Государственной пенитенциарной службы Украины Александру Лисицкову по поводу получения исчерпывающей информации о порядке предоставления и проведения свиданий лиц, взятых под стражу и осужденных с другими лицами, о соответствии нормативным требованиям и оборудованию помещений для предоставления свиданий.

Вопросы, затронутые в открытом письме И.Луценко, взяты Уполномоченным ВР по правам человека на личный контроль, подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, супруга Ю.Луценко в открытом письме В.Лутковской заявила об отказе руководства колонии в создании надлежащих условий для встреч экс-министра с адвокатами.

По словам И.Луценко, с момента перевода Ю.Луценко в исправительную колонию, все свидания с адвокатами и гражданским защитником проходят в общей комнате для краткосрочных свиданий без соблюдения права на конфиденциальность.

И.Луценко отмечает, что правовой статус Ю.Луценко является таким, что он является осужденным, однако приговор не вступил в законную силу. «Замечу, что в соответствии с требованиями ст.12 Закона о предварительном заключении, четко сказано, что лицо, которое находится в предварительном заключении, то есть взят под стражу, имеет право на свидание с защитником наедине, причем без ограничения количества свиданий и их продолжительности», - говорится в письме.

«Обращаясь к Вам, замечаю, что Юрий Луценко является гражданином Украины, конституционные права которого нарушены, а их защита входит в Ваши полномочия.

Прошу Вас доказать не только защитникам осужденного экс-министра Юрия Луценко, но и всем гражданам Украины, что задекларированные слова Уполномоченного по правам человека не расходятся с делом», - говорится в письме.