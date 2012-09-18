Янукович открыл школу, которую строили 23 года

Власти будут прилагать все усилия, чтобы обеспечить детям, проживающим в сельской местности, качественное образование.

Об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал на открытии новой школы в селе Троицкое Одесской области, сообщает пресс-служба главы государства.

«Будущее Украины - наши дети. Мы должны действовать справедливо по отношению к детям, которые живут на селе, - создавать условия для получения ими качественного образования», - сказал Президент.

Во время открытия новопостроенной школы в селе Троицкое Беляевского района Одесской области глава государства перерезал символическую ленту и осмотрел здание школы - библиотеку с читальным залом, спортивный и актовый залы, столовую, рассчитанную на 250 мест. В.Янукович также пообщался с первоклассниками.

«Мы организуем все так, чтобы эта школа стала одной из лучших сельских школ в Украине», - сказал Президент, поздравляя детей, родителей и педагогов с открытием нового учебного заведения.

Глава государства передал школьникам оборудования для компьютерного класса и тысячу экземпляров учебной литературы.

Строительство нового здания Троицкой общеобразовательной школы І-ІІІ ступени началось в 1989 году. По результатам рабочей поездки в Одесскую область 17 ноября 2011 года Президент Украины дал поручение изучить вопрос о возможности предоставления в 2012 году государственной финансовой поддержки для завершения строительства школы.