Кравчуку мешает «гадюшник» под домом: Мне выехать куда-нибудь жить?

Бывший Президент Украины, председатель Общественного форума Киева Леонид Кравчук рассказал, как из-за отсутствия политической воли у власти Украины уже год борется с ночным “гадюшником” возле своего дома.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время своего выступления на ІІ собрании Общественного форума Киева, который проходил с участием руководства столицы.

“... Сейчас эти “гадюшники” вокруг Киева. Один из них - рядом со мной. Называется “Гостиный двор”... Даже “лучший в мире” Печерский суд не смог принять решения. Решение принял городской запорожский суд о том, что этот “гадюшник” построен незаконно”, - отметил Л.Кравчук.

“Я с ними уже борюсь год, чтобы они ночью не включали сумасшедшую музыку “Мурка” и не стреляли фейерверками каждую субботу и воскресенье. Вы думаете, я продвинулся? Нет. А почему? Там празднуют все без исключения руководители - МВД, Генеральной прокуратуры, налоговой и прочее. Как я могу бороться, когда они приезжают с собаками и охраной. У меня вопрос: мне выехать куда-нибудь жить? Потому что я, первый Президент Украины, не имею защиты в этом государстве”, - сказал он.

Л.Кравчук убежден, что такая ситуация в стране, когда законы не исполняются, судебная власть работает на себя, а не на государство, что вызвано отсутствием политической воли у власти. “Зачем нам власть, которая не имеет политической воли? Приняли закон о языках настолько кривой, что даже понять тяжело. Президент понял и попросил интеллигенцию, чтобы договориться и изменить то, что хотя бы можно. Поручает Кабинету министров создать рабочую группу. Месяц - рабочая группа не создана. Это прямой бойкот. Делаем вид, что у нас власть есть, а власти не существует. Каждый делает, что он хочет. Я ставлю вопрос таким образом: если у нас не будет силы воли, политической воли, то нам не нужно будет ничего”, - заявил Л.Кравчук.

Он обратился к руководству Киева с предложением объединить усилия с общиной столицы и, проявив “политическую волю”, отменить все незаконные решения, которые были приняты.

“Я хочу, чтобы мы обратились в Киевсовет и в целом поставили вопрос, что мы должны обновить законы, которые нарушили неважно кто - нынешняя власть или 20 лет назад. Потому что продали все вокруг Киева. Я уже давно живу в Конче. Продали поймы, рекреационную зону... Если мы видим, что решение принято незаконно, коррупционное, продано-перепродано, то независимо, как оно построено, его нужно снести, причем публично!”, - подчеркнул Л.Кравчук.

Он призвал сделать Киев “образцом организации власти, образцом политической воли, ответственности, вместе с гражданами Украины сделать образцом чести и достоинства”.