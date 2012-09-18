Тимошенко сможет проголосовать в больнице
14:03, 18 сентября 2012Политика
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Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко будет иметь возможность на ближайших парламентских выборах проголосовать по месту прохождения курса лечения - в ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове.
Тимошенко сделает свой выбор на больничной койке
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал журналистам главный врач харьковской ЦКБ “Укрзализныци” Михаил Афанасьев, отвечая на вопросы журналистов о том, будет ли иметь Ю.Тимошенко возможность проголосовать на ближайших выборах.
“В больнице есть избирательный участок, он обычно организуется, потому что у нас лежат 450-500 пациентов, и они имеют право на голосование”, - сказал М.Афанасьев.
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