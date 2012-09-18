Тимошенко сможет проголосовать в больнице

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал журналистам главный врач харьковской ЦКБ “Укрзализныци” Михаил Афанасьев, отвечая на вопросы журналистов о том, будет ли иметь Ю.Тимошенко возможность проголосовать на ближайших выборах.

“В больнице есть избирательный участок, он обычно организуется, потому что у нас лежат 450-500 пациентов, и они имеют право на голосование”, - сказал М.Афанасьев.