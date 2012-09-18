Хармс не исключает, что Тимошенко может стать инвалидом

Как передает корреспондент УНИАН. об этом Л.Хармс заявил на брифинге перед ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове, где Ю.Тимошенко проходит курс реабилитации, отвечая на вопросы журналистов, возможна ли инвалидизация экс-премьера.

“Я не могу сказать, что мы можем полностью исключить эту вероятность. С одной стороны, мы достаточно положительно можем оценивать развитие всех событий. И мы надеемся, что мы сможем избежать инвалидности”, - сказал Л.Хармс.

По его словам, именно надежды избежать инвалидизации Ю.Тимошенко было основой решения о продолжении наблюдения за экс-премьером в условиях стационара харьковской больницы.

“Эта надежда и является основой для нашего общего решения продолжить терапевтическое лечение, решения, которое было принято сегодня”, - отметил Л.Хармс.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 сентября, первый заместитель министра здравоохранения Украины Раиса Моисеенко заявила, что Ю.Тимошенко останется под стационарным наблюдением украинских и немецких специалистов в ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове, по меньшей мере, еще один месяц.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года приговорил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая в связи с ухудшением здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице "Укрзализныци" в Харькове (у нее диагностирована межпозвонковая грыжа).

Лечение Ю.Тимошенко проходит под наблюдением медиков из берлинской клиники «Шарите».