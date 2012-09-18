Тимошенко останется в больнице еще минимум месяц

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совместном брифинге перед ЦКБ «Укрзалізниці» заявили первый заместитель министра здравоохранения Украины Раиса Моисеенко и невропатолог берлинской клиники «Шарите», лечащий врач Ю.Тимошенко Лутц Хармс.

Р.Моисеенко подчеркнула, что решение продолжить стационарное наблюдение за состоянием здоровья Ю.Тимошенко было принято, учитывая просьбы самой пациентки и предложений немецких специалистов. При этом Р.Моисеенко отметила, что Ю.Тимошенко на сегодняшний день «не является стационарной пациенткой». «На сегодняшний день пациентка не является стационарной. Учитывая обращение самой пациентки с просьбой оставить ее в стационаре, предложения немецких врачей, мы приняли решение оставить ее. По сути она занимается только лечебной физкультурой», - сказала Р.Моисеенко.

Заместитель министра выразила надежду, что продолжение срока пребывания Ю.Тимошенко в ЦКБ «Укрзалізниці» будет иметь позитивные последствия.

В то же время она не смогла спрогнозировать максимальный срок пребывания экс-премьера под стационарным присмотром. «Минимум один месяц. Возможно 4-6 недель», - сказала Р.Моисеенко.

Заместитель министра здравоохранения подчеркнула, что все возможные сроки лечения Ю.Тимошенко в стационаре превышены. «Мы понимаем, что все возможные сроки стационарного лечения в несколько раз превышены. Согласно стандарту это длится 14-21 день. Лечение Ю.Тимошенко продолжается пятый месяц», - заметила она.

В свою очередь Л.Хармс отметил прогресс, достигнутый во время лечения экс-премьера в харьковской больнице, добавив, что медики все-таки ожидали большего.

«Повлияло то, что Тимошенко находилась в стрессовом состоянии. Однако результаты позволяют нам делать оптимистичные прогнозы», - сказал Л.Хармс.

Он отметил, что в ближайшие недели специалисты интенсифицируют лечение Ю.Тимошенко.

Л.Хармс также сообщил, что на сегодняшний день рассматривается вопрос о возможности направления в харьковскую больницу немецкого физиотерапевта для продолжения реабилитации экс-премьера.

Отвечая на вопрос журналистов о признаках улучшения состояния здоровья Ю.Тимошенко, Л.Хармс заметил, что «подвижность пациентки увеличилась, боли стали слабее и менее интенсивными».

По словам Л.Хармса, если в процессе реабилитации Ю.Тимошенко постоянно будет находиться в стрессовом состоянии, то это осложнит ее лечение.

Как сообщал УНИАН, 30 июля после последнего осмотра Ю.Тимошенко немецкими врачами, руководитель клиники «Шарите» Карл Макс Айнхойпль отметил, что врачи будут просить дать экс-премьер-министру восемь недель спокойствия для продолжения лечения.

Он заметил, что в ближайшее время Ю.Тимошенко необходимо избегать стрессовых ситуаций, чтобы не ухудшились результаты проведенного лечения.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года осудил Ю.Тимошенко к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице «Укрзалізниці» в Харькове. За это время ее лечащими врачами были специалисты берлинской клиники «Шарите» Л.Хармс и Аннет Райсхауэр.

Вчера Л.Хармс в очередной раз прибыл в Харьков для продолжения курса лечения Ю.Тимошенко.