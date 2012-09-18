Киевские мажоритарщики придумали "Территориальную платформу"

Об этом Е.Билинская и С.Панченко сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

"Произошло так, что авторитет власти и доверие к ней упали до самого низкого уровня за все годы независимости. То же следует сказать и о так называемой оппозиции, которая недавно уже была при власти, скомпрометировала себя, а сейчас опять стремится стать властью и "взять реванш". Почти никто из украинцев сегодня не верит в то, что и власть, и оппозиция стремятся решить проблемы в обществе", - сказал С.Панченко.

В свою очередь Е.Билинская сообщила, что к этой платформе готовы присоединиться еще 12 кандидатов, которые баллотируются путем самовыдвижения в одномандатных избирательных округах.

По ее словам, "Территориальная платформа Украины" после избрания в парламент намерена инициировать принятие новых законов, которые будут регулировать механизм проведения референдума, создание механизма общенародного контроля за действиями власти и отзыва депутатов или руководителей местных властей. "Мы, как практики, видим решение сложных вопросов экономического и общественного развития нашего государства", - подчеркнула она.