Кличко: из бюджета-2013 делают военную тайну

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, по словам политика, такого еще не было ни разу в истории страны, чтобы даже после специального заседания Кабмина по бюджету министры не смогли назвать ключевые параметры документа и базовые показатели, на которых он формировался. По словам В.Кличко, этот проект бюджета власть скрывает от людей, как военную тайну.

«Вроде бы бюджет уже находится в Верховной Раде. Однако его еще никто не видел. Представьте себе – главный финансовый документ страны может быть проголосован как всегда, по поднятию руки одного человека, без обсуждений и изучений», - сказал В.Кличко.

В.Кличко заметил: если бюджет будет нереалистичным, нынешнему парламенту не стоит за него голосовать. «Иначе новая ВР обязательно, в первые же дни работы, вернется к этому вопросу и внесет изменения, которые будут направлены на его оптимизацию», - подчеркнул политик.

Он отметил, что «для коррупции наилучшей почвой являются кулуарные договоренности, закрытые обсуждения и тайные принятия важных для государства решений. А мы хотим, чтобы политика стала публичной. Парламент должен работать в полном составе. Чтобы не было депутатов, которые за весь созыв ни разу не присутствовали в зале заседании. Чтобы депутаты голосовали своими карточками. Чтобы не было пианистов и дирижеров. Чтобы депутаты имели возможность знакомиться с документами и вести дискуссии, а не молча голосовать по взмаху чьей-то руки. Потому что таким парламентом, как у нас был, мы убиваем не только парламентаризм, но и все перспективы нашей страны на построение нормального цивилизованного общества», - заявил В.Кличко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 сентября, председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин сообщил, что в субботу, 15 сентября, вернул правительству на доработку проект государственного бюджета на 2013 год.

В.Литвин отметил, что 14 сентября проект госбюджета поступил в парламент, и после анализа в бюджетном комитете документ вернули Кабинету министров Украины на доработку.

В.Литвин подчеркнул, что правительство должно учесть требования Бюджетной резолюции. По его словам, также в бюджете необходимо учесть предложения Президента Украины, которые он изложил в ежегодном послании к Верховной Раде. Председатель парламента отметил, что проект бюджета не должен содержать предложений относительно приостановки ряда законов, а также не должен предусматривать законопроекты, которые еще необходимо принять.

Напомним, Кабинет министров Украины 12 сентября утвердил проект закона Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%. Проект бюджета на 2013 год рассчитан, исходя из утвержденных правительством еще в 2011 году макропоказателей, в частности, рост ВВП – 4,5%, показатель номинального ВВП – 1,688 трлн грн, инфляция – 5,9%.