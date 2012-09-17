Луценко в колонии сшил первые рукавицы - и передал их на волю

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на вече, И.Луценко заявила: «Мой муж сегодня находится в колонии, в полной изоляции от мира. Он лишен права общаться с адвокатами, родными, друзьями. Но имеет работу и швейную машинку. Эти рукавицы от Луценко – это сигнал всем украинцам – взять контроль над государством в свои руки, крепко сжать кулаки и побороть преступный режим, который господствует 2,5 года на нашей земле. Заключенный, но непокоренный, Луценко обращается ко всем и каждому – не молчите, действуйте, завоевывайте свободу для себя и своих детей».

«Как жена политзаключенного, как мать двоих сыновей, как боец оппозиции, я призываю вас: не дайте уничтожить Украину и себя этой власти. Все, кто поддерживает оппозицию, придите на избирательные участки, отдайте свой голос и умножьте себя на два: сагитируйте родственника, соседа, знакомого», - подчеркнула И.Луценко.

Пресс-секретарь Ю.Луценко Лариса Сарган в комментарии УНИАН сообщила, что надпись на рукавицах „Украина в твоих руках!”, изготовленных из брезента, была сделана по просьбе Ю.Луценко уже после того, как он их передал из колонии.