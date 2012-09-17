Фюле сказал, при каких условиях состоится саммит Украина-ЕС

Об этом он сообщил в интервью газете «Коммерсант».

Ш.Фюле не сомневается, что новый посол ЕС в Украине Ян Томбинский приложит усилия для проведения саммита. «Мы также являемся сторонниками того, чтобы саммит состоялся - ни у кого нет сомнений, что саммиты играют важную роль в подержании импульса двусторонних отношений», – сказал он.

Отвечая на вопрос, состоится ли саммит в нынешнем году, еврокомиссар сказал, что решение об этом предстоит принять на уровне лидеров (Украины и ЕС – «Коммерсант»).

«Думаю, обе стороны понимают, что саммит – важное событие, которое стоит проводить каждый год. Но при этом необходимо, чтобы саммит был подготовлен, чтобы он продемонстрировал позитивные изменения. Мне кажется, мы четко показали, какие изменения хотим увидеть в Украине для дальнейшего сближения, и сегодня (в ходе 9-й Ялтинской ежегодной встречи (YES) – УНИАН) мы снова говорили об этом с Президентом (Украины Виктором Януковичем – УНИАН). Речь шла о важности выборов, о проблеме избирательного правосудия и необходимости исправить его последствия и, наконец, о реформах. Мы четко сказали, какой прогресс во внедрении реформ мы видим. Его можно коротко описать как «два шага вперед, один назад», – заявил Ш.Фюле.

«…Я только что перечислил три сферы, которые нас интересуют. И если вы спросите меня, приблизит ли нас к саммиту реализация Украиной своих обязательств в этих сферах, моим ответом будет «да», – добавил комиссар.