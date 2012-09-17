Мавроди создал политическую партию

Съезд этой партии, председателем которой стал сам Мавроди, состоялся в Курске. Об этом сообщается на сайте основателя пирамиды МММ.

Учредительный съезд организации прошел под девизом "Мы меняем мир". Делегаты представляли почти 50 регионов страны, передает ИТАР-ТАСС.

"Нашей задачей, - заявили участники съезда, - является справедливое перераспределение имеющихся средств, их рациональное использование и забота об окружающих. А самое главное - это изменение системы ценностей и отношения к материальным благам. Наш главный лозунг "Мы меняем мир".

Съезд принял устав и программу партии, избрал руководящие органы. Председателем Всероссийской политической партии МММ избран Сергей Мавроди, который обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности и мошенничестве.

Мавроди, создатель гигантской финансовой пирамиды 1990-х и инициатор МММ-2011, в конце мая объявил о запуске нового проекта МММ-2012, приостановив выплаты участникам МММ-2011.