В Ливии 50 человек арестованы по подозрению в нападении на консульство США

Как передает агентство Франс Пресс со ссылкой на главу Всеобщего национального конгресса Ливии Мухаммеда аль-Макрифа, во вторник неизвестные обстреляли здание американского консульства из гранатометов с территории близлежащей фермы. В результате нападения погибли посол США в Ливии 52-летний Крис Стивенс, сотрудник информационного департамента посольства, а также еще два американца, бывшие спецназовцы.

Уже в четверг власти Ливии начали арестовывать первых подозреваемых в причастности к нападению.

Атака на консульство произошла после появления в интернете скандального любительского фильма про пророка Мухаммеда, снятого в США. Как отмечали некоторые СМИ, беспорядки в Ливии могла подстегнуть и недавняя ликвидация полевого командира Абу Яхьи аль-Либи, который считался вторым в иерархии террористической организации "Аль-Каида" после лидера Аймана аз-Завахири.

Массовые акции против скандального фильма прошли сразу в нескольких странах мусульманского мира. Наибольшего накала протесты достигли в Египте и Йемене, выступления отмечены также в Судане, Тунисе, Пакистане и Бангладеш.

В августе ливийский Переходный национальный совет (ПНС) передал власть Всеобщему национальному конгрессу. В задачу конгресса будет входить управление страной в переходный период, формирование кабинета министров, а также принятие закона о выборах в комитет по подготовке проекта новой конституции.