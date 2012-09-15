Турчинов с Яценюком не попадут завтра к Тимошенко
19:43, 15 сентября 2012Политика
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Государственная пенитенциарная служба не позволила Яценюку и Турчинову завтра встретиться с Тимошенко – «Батькивщина».
Арсений Яценюк и Александр Турчинов получили отказ
Государственная пенитенциарная служба Украины не дала разрешение на встречу руководителя Центрального избирательного штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» Александра Турчинова и главы Совета Объединенной оппозиции Арсения Яценюка с лидером этой политической силы Юлией Тимошенко.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Батькивщина».
Как уточнили в пресс-службе, эта встреча должна была состояться по просьбе Ю.Тимошенко в воскресенье, 16 сентября.
«Таким образом, Государственная пенитенциарная служба Украины нарушила статью 110 Уголовно-исполнительного кодекса Украины», - отметили в ВО «Батькивщина».
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