Турчинов с Яценюком не попадут завтра к Тимошенко

19:43, 15 сентября 2012
Политика
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Государственная пенитенциарная служба не позволила Яценюку и Турчинову завтра встретиться с Тимошенко – «Батькивщина».

Арсений Яценюк и Александр Турчинов получили отказ

Государственная пенитенциарная служба Украины не дала разрешение на встречу руководителя Центрального избирательного штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» Александра Турчинова и главы Совета Объединенной оппозиции Арсения Яценюка с лидером этой политической силы Юлией Тимошенко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Батькивщина».

Как уточнили в пресс-службе, эта встреча должна была состояться по просьбе Ю.Тимошенко в воскресенье, 16 сентября.

«Таким образом, Государственная пенитенциарная служба Украины нарушила статью 110 Уголовно-исполнительного кодекса Украины», - отметили в ВО «Батькивщина».

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