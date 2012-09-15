Турчинов с Яценюком не попадут завтра к Тимошенко

Государственная пенитенциарная служба Украины не дала разрешение на встречу руководителя Центрального избирательного штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» Александра Турчинова и главы Совета Объединенной оппозиции Арсения Яценюка с лидером этой политической силы Юлией Тимошенко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Батькивщина».

Как уточнили в пресс-службе, эта встреча должна была состояться по просьбе Ю.Тимошенко в воскресенье, 16 сентября.

«Таким образом, Государственная пенитенциарная служба Украины нарушила статью 110 Уголовно-исполнительного кодекса Украины», - отметили в ВО «Батькивщина».