Кучма: Мельниченко может говорить что угодно

Об этом Л.Кучма сказал в кулуарах 9-го форума Ялтинской европейской стратегии, сообщает "Украинская правда".

"В печати было - это всем известно, не только мне - что из счета Юли оплачивалось это. Прокуратура этим занималась, а затем все вышли на улицу (во время Оранжевой революции) и сказали, что "Юля – святая". Вы же не дали возможности расследовать это преступление", - сказал Л.Кучма.

В то же время он отметил, что не имел достаточных доказательств причастности Ю.Тимошенко к убийству Е.Щербаня.

"Если бы у меня были доказательства, они были бы известны всему миру", - сказал экс-президент.

В то же время Л.Кучма скептически оценил заявление Н.Мельниченко относительно причастности Ю.Тимошенко к убийству Е.Щербаня.

"Мельниченко может говорить что угодно", - заметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 сентября, Н.Мельниченко на своей странице на Facebook написал, что бывший премьер-министр Павел Лазаренко организовал убийство в 1996 году народного депутата и бизнесмена Е.Щербаня, а Ю.Тимошенко и партнер П.Лазаренка по бизнесу Петр Кириченко якобы оплатили услуги киллера.

Справка УНИАН. Е.Щербань был убит 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка.

17 апреля 2003 года Луганский апелляционный суд вынес приговор по уголовному делу, которое содержало больше 20 эпизодов, в частности, убийство председателя НБУ Вадима Гетьмана и Е.Щербаня. Обвиняемыми по делу признаны 8 человек. Трое из них получили пожизненное заключение. Другие были осуждены на срок от 11,5 до 15 лет лишения свободы.

Экс-премьер П.Лазаренко проходил по делу как заказчик убийств В.Гетьмана и Е.Щербаня. Этим приговором бывший премьер-министр признан причастным к убийству этих людей.

В августе 2011 года заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин в интервью журнала "Фокус" заявил, что информация о причастности Ю.Тимошенко к убийству Е.Щербаня содержится в материалах уголовного дела, возбужденного в США в отношении П.Лазаренко.

9 августа 2012 г. в интервью газете «Сегодня» первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин заявил, что Генеральная прокуратура готова предъявить Ю.Тимошенко обвинение по делу об убийстве в ноябре 1996 года народного депутата Е.Щербаня.