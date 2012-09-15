Украинские десантники действуют в Литве

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины, в течение 10 дней совместно с литовскими, польскими и канадскими коллегами на полигоне Пабраде вблизи Вильнюса они будут отрабатывать слаженность действий во время выполнения совместных задач в составе многонациональных подразделений.

Главной целью учений является подготовка сержантского состава многонациональной роты к выполнению своих обязанностей в ходе миротворческих операций. Большинство участников от Украины – это сержанты и старшины 80-го отдельного аэромобильного полка 13-го армейского корпуса Сухопутных войск. С ними в Литву за опытом работы в мультинациональных подразделениях и штабах также прибыли офицеры и курсанты Академии Сухопутных войск имени Гетмана Петра Сагайдачного и Регионального медиа-центра Министерства обороны Украины.

Во время учений военнослужащие отработают вопросы партнерского взаимодействия в ходе современных операций и проведут наземную коллективную тренировку.