Поступили первые деньги на строительство корветов для ВМС

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе государственного предприятия «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря» - «Машпроект».

Как сообщают в пресс-службе, на сегодняшний день начаты работы по производству редукторов, поскольку изготовление такого класса редуктора имеет длительный производственный цикл.

Для силовой установки корвета предприятие изготовит два редуктора и два двигателя.

Помимо работы над оборудованием для отечественного военно-морского флота предприятие реализует ряд проектов для иностранных ВМС. В ближайшие 5 лет ГП «Зоря» - «Машпроект» значительно увеличит производство и продажу продукции морского назначения. Предприятием подписан и находится в стадии подписания ряд контрактов на поставку корабельных силовых установок со сроками поставки в 2013-2017 годах.

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Продукцией предприятия будут оснащаться ряд многоцелевых фрегатов дальней морской зоны, большие противолодочные корабли, сторожевые корабли класса «Гепард», а также ракетные катера «Молния». На этом направлении «Зоря» - «Машпроект» продолжит сотрудничество с несколькими российскими верфями, а также с кораблестроительными предприятиями Индии.