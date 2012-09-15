Эксперт: рынок труда очень изменился
Украинское образование делает акцент на тех специальностях, которые востребованы на рынке труда.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время круглого стола по итогам нынешней вступительной кампании заявила начальник управления организации профориентации и профобучения Государственного центра занятости Наталия Шевченко.
Она отметила, что рынок труда на сегодняшний день действительно нуждается в технических кадрах. Соответствующее образование, по ее словам, является гарантией того, что после 5 лет обучения человек сможет найти себе работу.
В целом, сказала Н.Шевченко, рынок труда на сегодняшний день очень изменился, и на нем, в первую очередь, идет конкурентная борьба за квалифицированные кадры. «Работодателям не нужные просто работники, просто инженеры или просто люди, которые имеют специальность, - им нужные профессионалы» - отметила она и добавила, что менее профессиональные кадры имеют возможность получить плохую работу с низким уровнем заработной платы.
Н.Шевченко также напомнила, что в 2011 году была принята Государственная программа развития внутреннего производства. Соответственно, для определенных программой отраслей нужны будут специалисты в отрасли транспорта, машиностроения, IT-технологий, сельского хозяйства и добывающей промышленности. Актуальными будут также сфера обслуживания и экологии.