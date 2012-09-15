Эксперт: рынок труда очень изменился

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время круглого стола по итогам нынешней вступительной кампании заявила начальник управления организации профориентации и профобучения Государственного центра занятости Наталия Шевченко.

Она отметила, что рынок труда на сегодняшний день действительно нуждается в технических кадрах. Соответствующее образование, по ее словам, является гарантией того, что после 5 лет обучения человек сможет найти себе работу.

В целом, сказала Н.Шевченко, рынок труда на сегодняшний день очень изменился, и на нем, в первую очередь, идет конкурентная борьба за квалифицированные кадры. «Работодателям не нужные просто работники, просто инженеры или просто люди, которые имеют специальность, - им нужные профессионалы» - отметила она и добавила, что менее профессиональные кадры имеют возможность получить плохую работу с низким уровнем заработной платы.

Н.Шевченко также напомнила, что в 2011 году была принята Государственная программа развития внутреннего производства. Соответственно, для определенных программой отраслей нужны будут специалисты в отрасли транспорта, машиностроения, IT-технологий, сельского хозяйства и добывающей промышленности. Актуальными будут также сфера обслуживания и экологии.