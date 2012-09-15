Командир продал военный городок

00:49, 15 сентября 2012
Политика
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Донецкой прокуратурой по надзору за соблюдением законов в военной сфере направлено в суд уголовное дело

Командир одной из войсковых частей полковник Р. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного, ч. 3 ст. 424 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает Отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, в ходе следствия установлено, что полковник, превышая служебные полномочия, незаконно реализовал коммерческому предприятию четыре здания военного городка в г. Донецке, чем нанес государству ущерб на сумму более 1,1 млн грн.

Решениями хозяйственных судов соглашения купли-продажи указанного военного имущества отменены.

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