Командир продал военный городок
00:49, 15 сентября 2012Политика
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Донецкой прокуратурой по надзору за соблюдением законов в военной сфере направлено в суд уголовное дело
Командир одной из войсковых частей полковник Р. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного, ч. 3 ст. 424 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщает Отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, в ходе следствия установлено, что полковник, превышая служебные полномочия, незаконно реализовал коммерческому предприятию четыре здания военного городка в г. Донецке, чем нанес государству ущерб на сумму более 1,1 млн грн.
Решениями хозяйственных судов соглашения купли-продажи указанного военного имущества отменены.
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