В Донецке открылись Дни Львова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского совета, сегодня в 12.00 в центральном городском парке им. Щербакова состоялось официальное открытие Дней Львова в Донецке.

В программе дней - выступления Львовского театра «Воскресение» и струнного квартета Львовской филармонии, а также дегустации львовского шоколада, мороженого, мастер-классы львовских батярских танцев, распространение эксклюзивных открыток «Встретимся во Львове».

Сегодня лекцию на тему «Львов - культурная столица» прочитал студентам института туристического бизнеса заместитель мэра Львова Василий Косив.

В 16.00 в Донецком городском совете пойдет презентация львовских туристических продуктов и встреча представителей львовского туристического бизнеса с донецкими туристическими операторами, профсоюзами, где речь пойдет о совместных туристических проектах двух городов.

В течение двух дней в парке им. Щербакова будут проходить акции от львовских производителей шоколада, мороженого, и жители Донецка будут иметь возможность полакомиться львовскими сладостями, а также получить бесплатную эксклюзивную открытку «Встретимся во Львове».

По словам В. Косива, «цель мероприятия - продвижение Львова в украинских городах - мы показываем наш город, каким он есть на самом деле: город уюта, настроения, город, где хранят украинские традиции, заботятся о культурных и духовных ценностях, и, бесспорно, город событий и архитектуры...».

Вице-мэра Львова подчеркнул, что во Львове сегодня ждут «большое количество туристов из Донецка,… сейчас же мы мало знаем друг о друге, поэтому необходимо больше общаться, развивать любые связи между нашими городами».