Официальный курс валют на 17 сентября

Нацбанк установил официальный курс гривни к мировым валютам.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 17 сентября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD – 799.3000 (на 14 сентября – 799.3000) 100 EUR – 1046.6834 (на 14 сентября – 1031.8963) 10 RUR – 2.5936 (на 14 сентября – 2.5456) Все курсы валют на 17 сентября

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