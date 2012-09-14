Власенко рассказал, почему ГПУ не спешит передавать в суд первое дело Тимошенко

Об этом заявил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко, сообщает «Тиждень.ua».

«С материалами этого дела о якобы нецелевом использовании средств Киотского протокола и закупке автомобилей скорой помощи для сельской медицины защита знакомится уже больше полутора лет. И никто нас не торопит в этом и не кричит, что нужно это дело передавать в суд», – заявил С.Власенко.

Он напомнил, что на ознакомление с материалами по газовому делу суд предоставил «аж 9 дней».

По словам С.Власенко, дело относительно Киотского протокола было возбуждено первым, и именно по этому делу суд вынес решение о подписке про невыезд экс-премьера.

«А теперь они понимают, что в этом деле нет ничего. И единственное обвинение, которое инкриминируется Тимошенко, это то, что она, будучи премьером, подписала законно проголосованное решение Кабинета министров. Они ничего не хотят делать с этим делом. Оно не стоит выеденного яйца», – считает С.Власенко.

По его словам, защита практически ознакомилась с материалами этого дела.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины обвиняет Ю.Тимошенко в превышении власти и служебных полномочий во время закупки под гарантию правительства и ввоза на территорию Украины якобы специализированных медицинских автомобилей "Опель Комбо". Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет 67 млн грн.

Кроме того, Ю.Тимошенко предъявлено обвинение в нецелевом использовании 180 млн и 200 млн евро, которые Украина получила по Киотскому протоколу, и в нанесении государству другого ущерба.

В октябре 2011 года Генеральный прокурор Виктор Пшонка заявил, что адвокаты Ю.Тимошенко затягивают ознакомление с делами по приобретению автомобилей и использованию «киотских денег».

«Завершено расследование, и адвокаты продолжают знакомиться с уголовными делами по приобретению автомобилей скорой помощи и Киотскому протокола. Но адвокаты затягивают ознакомление по этим делам», - говорил генпрокурор, отметив при этом, что адвокаты экс-премьера, по их словам, хотят таким образом детальнее изучить эти дела, хотя следствием им предоставлены для этого все возможности.