В Черкассах за ночь облили краской двадцать бордов Кличко

Об этом УНИАН сообщили в Черкасском областном избирательном штабе «УДАРа».

Из 60 билбордов, которые находятся в городе Черкассы и на окраинах, треть залита краской красного, зеленого, синего цвета. В то же время рядом с политической рекламой «УДАРа» стоят рекламные борды других партий, однако их злоумышленники не тронули, отметили в штабе.

«Если раньше «УДАР» сталкивался с единичными случаями порчи внешней рекламы, то в Черкассах ситуация приобрела широкий размах», - отметил председатель Черкасской областной организации «УДАРа» Виталий Иляшенко. Он убежден, что провокация была предварительно спланирована: «Все это произошло перед выходными, чтобы мы не успели напечатать и наклеить новые борды». По словам В.Иляшенко, сейчас партия определяет точное количество испорченных бордов и готовит обращение в правоохранительные органы.

В.Иляшенко также сообщил, что сегодня в 16.00 на Соборной площади Черкасс состоится акция протеста черкасских «ударовцев» против произвола власти.