Грибник нашел 250-килограммовую авиабомбу

Как сообщили сегодня в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области, в этот же день (12 сентября) в том же Краснолиманском районе неподалеку от поселка Яровое в лесополосе местный житель также при сборе грибов обнаружил 12 минометных мин калибра 50 мм.

Для обезвреживания найденных боеприпасов от Главного территориального управления МЧС в Донецкой области привлекалось 2 единицы техники и 6 человек личного состава. Все минометные мины и авиабомба были обезврежены, заключено в сообщении.