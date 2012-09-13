Грибник нашел 250-килограммовую авиабомбу
22:18, 13 сентября 2012Политика
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В Донецкой области около села Сосновое в Краснолиманском районе при сборе грибов мужчина вчера обнаружил 250-килограммовую фугасную авиационную бомбу (ФАБ-250) времен Великой Отечественной войны.
Как сообщили сегодня в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области, в этот же день (12 сентября) в том же Краснолиманском районе неподалеку от поселка Яровое в лесополосе местный житель также при сборе грибов обнаружил 12 минометных мин калибра 50 мм.
Для обезвреживания найденных боеприпасов от Главного территориального управления МЧС в Донецкой области привлекалось 2 единицы техники и 6 человек личного состава. Все минометные мины и авиабомба были обезврежены, заключено в сообщении.
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