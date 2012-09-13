ЦИК определилась, как будут работать камеры на выборах

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании ЦИК.

Согласно решению, видеонаблюдение в режиме Интернет-трансляции начнется с момента голосования 28 октября и будет продолжаться до завершения голосования.

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После завершения голосования видеосистема будет работать в режиме видеозаписи для хранения.

Видеонаблюдение будет установлено в местах выдачи бюллетеней и местах расположения стационарных урн для голосования.

Согласно решению ЦИК, видеонаблюдение запрещается вести за местами, предназначенными для заполнения бюллетеней, а также за заполненными бюллетенями до начала подсчета голосов.

Тестирование Интернет-трансляции из избирательных участков должно состояться не позже чем за 10 календарных дней до дня голосования.

В соответствии с решением ЦИК, хранение видеозаписей из избирательных участков будет осуществляться на протяжении одного года со дня официального обнародования результатов выборов.