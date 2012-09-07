ЦИК создаст сайт, на котором будет вести трансляцию с камер на участках

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение о создании веб-сайта, на котором будет осуществляться трансляция видеоизображения, полученного с помощью системы видеонаблюдения из помещений обычных избирательных участков во время голосования на выборах в Верховную Раду 28 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании ЦИК.

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В частности, для обеспечения трансляции хода голосования в сети интернет будет зарегистрировано доменное имя http://vybory2012.ua

Как сообщал УНИАН, 4 июля Верховная Рада внесла изменения в государственный бюджет на 2012 год относительно выделения средств на оборудование избирательных участков системами видеонаблюдения.

С целью обеспечения публичности и открытости избирательного процесса во время проведения очередных выборов народных депутатов Украины законом предусмотрено выделить Центральной избирательной комиссии средства по отдельной бюджетной программе "создание и внедрение системы видеонаблюдения на обычных избирательных участках на постоянной основе во время выборов народных депутатов Украины в 2012 году" в объеме 993,6 млн. грн для оборудования избирательных участков системами видеонаблюдения.

Премьер-министр Николай Азаров заявил, что во время выборов в Верховную Раду Украины на избирательных участках установят 34 тысячи видеокамер для наблюдения за ходом голосования.

Согласно распоряжению правительства от 20 августа, организацией работ по оборудованию избирательных участков видеокамерами во время выборов в Верховную Раду Украины будет заниматься компания “Ситроникс информационные технологии Украина”.