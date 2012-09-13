НСЖУ станет соорганизатором студенческих практик в СМИ

17:47, 13 сентября 2012
Политика
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Национальный союз журналистов Украины и его областные организации в следующем году станут соорганизаторами студенческих практик.

Наливайко возьмет под патронат пребывание студентов на практике

Об этом заявил председатель НСЖУ Олег Наливайко во время подведения итогов экспериментальной практики студентов Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, сообщили УНИАН в союзе.

«Мы планируем под этот проект выделение средств на поселение студентов, будем договариваться с редакциями о приеме практикантов и в целом возьмем под свой патронат пребывание студентов»», - сказал О.Наливайко.

По его словам, на протяжении месяца студенты под руководством главных редакторов районных газет «Шлях перемоги» (Калиновка Винницкой области), «Тростянецькі вісті» (Тростянец Винницкой области) и «Перемога» (Фастов Киевской области) выпускали газеты в то время, как коллективы редакций находились в отпусках.

«В этом году мы уже выступили соорганизаторами практики студентов-журналистов Львовского университета. Надо возродить систему, когда студенты проходили практику в разных уголках Украины, а союзные организации предоставляли так сказать «профессиональный приют» нашему будущему пополнению», - подчеркнул председатель НСЖУ.

Директор Института журналистики Владимир Ризун отметил, «что экспериментальная практика была очень эффективной и стала настоящей школой опыта и ответственности не только для студентов и преподавателей, но и для главных редакторов и местной власти. Все вместе экзамен сдали на «отлично».

В подведении итогов экспериментальной практики принял участие председатель наблюдательного совета Фонда развития журналистики имени Анатолия Москаленко Леонид Кравчук.

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