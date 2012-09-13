НСЖУ станет соорганизатором студенческих практик в СМИ

Об этом заявил председатель НСЖУ Олег Наливайко во время подведения итогов экспериментальной практики студентов Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, сообщили УНИАН в союзе.

«Мы планируем под этот проект выделение средств на поселение студентов, будем договариваться с редакциями о приеме практикантов и в целом возьмем под свой патронат пребывание студентов»», - сказал О.Наливайко.

По его словам, на протяжении месяца студенты под руководством главных редакторов районных газет «Шлях перемоги» (Калиновка Винницкой области), «Тростянецькі вісті» (Тростянец Винницкой области) и «Перемога» (Фастов Киевской области) выпускали газеты в то время, как коллективы редакций находились в отпусках.

«В этом году мы уже выступили соорганизаторами практики студентов-журналистов Львовского университета. Надо возродить систему, когда студенты проходили практику в разных уголках Украины, а союзные организации предоставляли так сказать «профессиональный приют» нашему будущему пополнению», - подчеркнул председатель НСЖУ.

Директор Института журналистики Владимир Ризун отметил, «что экспериментальная практика была очень эффективной и стала настоящей школой опыта и ответственности не только для студентов и преподавателей, но и для главных редакторов и местной власти. Все вместе экзамен сдали на «отлично».

В подведении итогов экспериментальной практики принял участие председатель наблюдательного совета Фонда развития журналистики имени Анатолия Москаленко Леонид Кравчук.