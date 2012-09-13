Третьяков хочет отменить должность главы КГГА

Нынешняя власть забрала у киевлян право управлять городом и распоряжаться ресурсами, принадлежащими киевлянам. Теперь городом руководит администрация Президента и ее ставленники, считает оппозиционный депутат Александр Третьяков. Об этом он заявил в интервью «Газете киевской».

«Я иду в парламент, чтобы вернуть киевлянам родной город», - подчеркнул политик.

По его мнению, Рада должна принять закон, упраздняющий должность главы КГГА. Также парламенту следует установить норму в законе о проведении выборов мэра столицы в два тура.

«Киевом должен руководит мэр, которого поддержало большинство киевлян – 51%. И тогда не будет уходить из столичного бюджета ежегодно 7 миллиардов гривен, которые потом перераспределяются в Донецкую область», - сказал Александр Третьяков.

В будущем парламенте, по его словам, он намерен комплексно решать проблемы избирателей, независимо от того, удастся ли создать демократическое большинство. «При любом исходе выборов все равно буду заниматься вопросами, волнующими украинских граждан, начиная от повышения заработных плат и пенсий и заканчивая наведением порядка в жилищно-коммунальным хозяйстве», - заявил политик.



Напомним, что Александр Третьяков баллотируется на выборах-2012 по мажоритарному округу №218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов столицы.