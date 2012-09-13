Тюремщики заявляют, что Власенко совершил против них провокацию

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы, после обнародования С.Власенко письменного заявления бывшей сокамерницы Ю.Тимошенко руководством Качановской исправительной колонии была проведена служебная проверка изложенной в СМИ информации.

По результатам этой проверки установлено, что приведенная С.Власенко информация не подтвердилась, и руководство пенитенциарной службы расценивает такие действия защитника Ю.Тимошенко как спланированную провокацию.

В частности, не нашла своего подтверждения информация о содержании в течение 5-месячного периода Ю.Абапловой в карцерном помещении, не отвечает действительности информация об оказывании работниками колонии какого-либо давления как на Ю.Абаплову, так и на Ю.Тимошенко.

Так, после написания еще 25 марта Ю.Абапловой опубликованного заявления каких-либо устных обращений, сообщений или заявлений об угрозе жизни ни от самой Ю.Абапловой, ни от Ю.Тимошенко в адрес администрации учреждения или других правоохранительных органов не поступало.

Кроме этого, непосредственно в Качановской колонии администрация учреждения систематически проводит прием осужденных по личным вопросам. Однако обращений, сообщений или заявлений об угрозе жизни от Ю.Абапловой или Ю.Тимошенко также не поступало.

«Также подчеркиваем, что от самого защитника С.Власенко, который, по его словам, уже почти полгода знает о якобы существовании угрозы жизни и Ю.Абапловой, и Ю.Тимошенко, никаких обращений или жалоб по этому поводу к руководству ГПтС не поступало, от правоохранительных органов никаких запросов по этому поводу в Качановскую колонию также не поступало. Соответственно, это обстоятельство в который раз подтверждает, что сделанные С.Власенко в СМИ заявления - это спланированная и грязная провокация», - говорится в сообщении.