Колесников с рабочим визитом - в Майями

Развитие круизного туристического бизнеса возможно в трех портах Украины - в Одессе, Севастополе и Ялте.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, такое мнение в ходе встречи с находящимся с рабочим визитом в США вице-премьер-министром - министром инфраструктуры Украины Борисом Колесниковым высказал первый вице-президент второй по величине круизной компании в мире - американо-норвежской Royal Caribbean Cruises Крэг Майлен.

«Одесский порт имеет большие перспективы для приема круизных лайнеров, ведь он находится в самом центре города, а это очень удобно для туристов. У Одесского порта - вполне хорошая инфраструктура», - сказал К.Майлен.

В то же время, по его словам, порты Ялты и Севастополя нуждаются в проведении определенных улучшений инфраструктуры, что позволит обеспечить им заход значительно более крупных круизных судов, чем они обслуживают сейчас.

Также пресс-служба Мининфраструктуры сообщила, что Б.Колесников встретился с руководством американского порта Майами, который благодаря своему выгодному географическому расположению и развитой инфраструктуре на протяжении многих лет сохраняет статус «круизной столицы мира». Через терминалы порта ежегодно проходит более 4 миллионов пассажиров.

Справка УНИАН. Одесский порт – один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположен в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 м, осадкой до 11,5 м. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн тонн сухих и 25 млн тонн наливных грузов в год.