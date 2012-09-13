В Каире опять штурмовали американское посольство

Полиция была вынуждена применить спецсредства, чтобы остановить беспорядки, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Акции протеста у американского посольства в Каире не прекращаются уже несколько дней. С тех пор, как в Интернете появились фрагменты снятого в США фильма «Невинность мусульман», где в неприглядном виде показан пророк Мухаммед, дипмиссия, фактически, находится на осадном положении.

На этот раз несколько сотен разгневанных мусульман попытались прорвать полицейское оцепление. Однако стражи порядка начали стрелять в воздух, а затем применили слезоточивый газ. Толпа отступила, при этом, по данным египетского Минздрава, пострадало около 10 демонстрантов. Легкие ранения и травмы получили также шестеро полицейских.

Во вторник протестующие также попытались прорваться к посольству. В итоге со здания дипмиссии был сорван американский флаг, который демонстранты сожгли.

Масштабные акции протеста прошли также у американских посольств в Судане, Марокко и Тунисе. Причем в Тунисе демонстранты попытались прорваться на территорию дипмиссии, но были остановлены полицией.