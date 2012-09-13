ЦИК Украины ликвидировала избирательный участок в Сирии

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании ЦИК.

Необходимость принятия этого решения в ЦИК мотивировали гражданской войной в Сирии и небольшим количеством украинских граждан, которые остаются в этой стране.

В то же время ЦИК решил присоединить этот избирательный участок к избирательному участку, который создан при посольстве Украины в Ливане.