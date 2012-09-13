ЦИК Украины ликвидировала избирательный участок в Сирии
00:55, 13 сентября 2012Политика
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Центральная избирательная комиссия ликвидировала избирательный участок, который был создан при посольстве Украины в Сирии, в связи с нестабильной ситуацией в этой стране.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании ЦИК.
Необходимость принятия этого решения в ЦИК мотивировали гражданской войной в Сирии и небольшим количеством украинских граждан, которые остаются в этой стране.
В то же время ЦИК решил присоединить этот избирательный участок к избирательному участку, который создан при посольстве Украины в Ливане.
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