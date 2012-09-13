Кабмин повысил размеры вознаграждений для призеров Паралимпиады

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы молодежи и спорта Украины, соответствующее постановление принято сегодня на заседании правительства.

Так, вознаграждение за золотую медаль повышено с 700 тыс. до 800 тыс. грн, за серебряную - с 500 тыс. до 550 тыс. грн, за бронзовую - с 350 тыс. до 380 тыс. грн.

Комментируя решение правительства, председатель Государственной службы молодежи и спорта Равиль Сафиуллин отметил, что это очень важный шаг в поддержке паралимпийцев, которые в Лондоне высоко подняли престиж нашего государства на международной спортивной арене. Ведь уже во второй раз подряд они завоевывают престижное четвертое место в неофициальном зачете по количеству наград на Паралимпиаде, составляя конкуренцию спортсменам самых сильных стран мира.

"На XIV Паралимпийских играх в Лондоне принимали участие 150 украинских паралимпийцев, 79 из которых завоевали медали, то есть больше чем каждый второй прибыл с соревнований с наградой", - отметил Р.Сафиуллин.

Руководитель Госмолодежспорта также заверил, что уже в ближайшее время спортсмены-паралимпийцы получат вознаграждения за свои победы.

В пресс-службе ведомства напомнили, что украинские паралимпийцы триумфально выступили на Паралимпиаде-2012, показав лучший результат за время независимости Украины. Они завоевали 84 медали, из которых 32 золотые, 24 серебряные и 28 бронзовых.