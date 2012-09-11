Тюремщики говорят, что сокамерница Тимошенко сама напросилась на интервью

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении ГПтС.

«Государственная пенитенциарная служба Украины информирует, что заявления защитника осужденной Ю.Тимошенко Сергея Власенко о якобы психологическом давлении или других незаконных действиях в отношении осужденной Ю.Абапловой со стороны работников Качановской исправительной колонии и пенитенциарной службы в целом являются неправдивыми, откровенно провокационными и направленными на дискредитацию пенитенциарной системы», - сказано в документе.

В связи с этим ГПтС сообщает, что разрешение на проведение интервью с Ю.Абапловой журналистам одного из информационных агентств было предоставлено в соответствии с требованиями действующей нормативно-правовой базы и на основании официального запроса самой редакции.

Кроме того в пенитенциарной службе подчеркнули, что желание пообщаться с журналистами неоднократно выражала сама Ю.Абаплова, обращаясь по этому поводу к руководству колонии.

«Поэтому, учитывая личное желание осужденной Ю.Абапловой и наличие официального запроса на проведение такого интервью, разрешение на его организацию было предоставлено в соответствии с требованиями действующего законодательства», - подчеркивается в заявлении ГПтС.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 сентября, на брифинге в Харькове С.Власенко заявил, что пенитенциарная служба сфальсифицировала интервью Ю.Абапловой.

«Этого человека, Юлию Абаплову, после инцидента 20 апреля этого года, когда Юлию Владимировну грубо избили, заставляли дать показания, что это она избила Тимошенко. После отказа Юлии Абапловой это сделать ее бросили в карцер с ограниченным доступом на 5 месяцев», - сказал С.Власенко.

Защитник отметил, что имеет прямые доказательства фальсификации интервью бывшей сокамерницы Ю.Тимошенко. «Я имею прямые доказательства подделки вчерашнего интервью, я знаю абсолютно четко, что ее принуждали сказать то, что она вчера сказала, но даже при этом этот мужественный человек не сказал ничего», - подчеркнул защитник.

Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года осудил Ю.Тимошенко к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице «Укрзализныци» в Харькове.