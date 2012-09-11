Прокурор: Тимошенко рано или поздно придется предстать перед судом

Экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко рано или поздно придется предстать перед судом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге после очередного заседания суда по делу относительно ЕЭСУ заявила представитель государственного обвинения Виктория Калита, комментируя отказ подсудимой принимать участие в судебных заседаниях.

«Рано или поздно Тимошенко придется предстать перед судом, каким бы образом сейчас она не пыталась затянуть судебное разбирательство дела», - сказала прокурор.

Она обратила внимание, что сегодня Ю.Тимошенко в восьмой раз отказалась присутствовать на судебном заседании по делу относительно деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».

При этом В.Калита отметила, что Ю.Тимошенко, находясь на стационарном лечении в больнице «Укрзализныци» в Харькове, по 10 раз в неделю проводит встречи с посетителями.

Прокурор подчеркнула, что в материалах уголовного дела есть заключения судебно-медицинской экспертизы, в которых сказано, что экс-премьер может принимать участие в судебных заседаниях.

В.Калита отметила, что, в соответствии с действующим законодательством, в данном случае рассмотрение уголовного дела по существу не может начаться в отсутствие Ю.Тимошенко. «Конечно, без нее оно начаться не может и не начнется», - подчеркнула В.Калита.

По ее словам, просьба прокуроров перенести судебное слушание дела относительно ЕЭСУ была обусловлена также рекомендациями немецких медиков избавить Ю.Тимошенко на 8 недель от каких-либо стрессовых ситуаций для продолжения эффективного лечения.

Комментируя заявления защитников Ю.Тимошенко о необходимости закрытия производства по делу до полного выздоровления экс-премьера, прокурор подчеркнула, что законодательством предусмотрена такая возможность только в случае, если подсудимый тяжело болен.

По словам В.Калиты, свидетельств о наличии тяжелой болезни у Ю.Тимошенко в материалах уголовного дела нет.

«Или не дочитала сторона защиты закон, или возможно преднамеренно замалчивает то, что остановка рассмотрения дела возможна лишь при тяжелой болезни подсудимого. Документов, каких-либо заключений о том, что у подсудимой Тимошенко имеется тяжелая болезнь, в материалах дела нет. Кроме этого, есть заключене судебно-медицинской экспертизы о том, что Тимошенко может принимать участие в судебном разбирательстве дела», - сказала В.Калита.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли гособвинение хлопотать о доставке Ю.Тимошенко на следующее судебное заседание, В.Калита сказала: «Сейчас нельзя спрогнозировать, что будет на следующем судебном заседании, нужно дождаться следующего судебного заседания».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 сентября, судья К.Садовский до 15 октября объявил перерыв в слушании уголовного дела против Ю.Тимошенко относительно ЕЭСУ.

К.Садовский определил невозможным проведение заседания в отсутствие подсудимой.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

Согласно информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн грн, разворовывании и покушении на разворовывание бюджетных средств путем незаконного возмещения свыше 25 млн. грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тысяч гривен подоходного налога. Методом разворовывания бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело в отношении Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный Суд Украины.

14 августа Киевский райсуд Харькова перенес рассмотрение дела на 11 сентября.

10 сентября Государственная пенитенциарная служба заявила, что Ю.Тимошенко, которая находится на лечении в харьковской больнице, в восьмой раз отказалась от участия в судебном заседании относительно корпорации «Единые энергетические системы Украины».