В Харькове суд рассматривает дело Тимошенко по ЕЭСУ

Как передает корреспондент УНИАН, в 10.00 председательствующий судья Константин Садовский открыл судебное заседание.

Ю.Тимошенко на заседании отсутствует.

Также в зале суда нет ее дочери и защитника Евгении Тимошенко.

Зал судебных заседаний заполнен не полностью. Там присутствует около 10 народных депутатов от «БЮТ-Батькивщины», иностранные дипломаты, сторонники Ю.Тимошенко, представители СМИ.

По-прежнему, фото- и видеосъемки запрещены.

В зале нет наблюдателей от Европарламента Александра Квасьневского и Пета Кокса, которые присутствовали на нескольких предыдущих заседаниях суда.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

Согласно информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн грн, разворовывании и покушении на разворовывание бюджетных средств путем незаконного возмещения свыше 25 млн. грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тысяч гривен подоходного налога. Методом разворовывания бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело в отношении Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный Суд Украины.

14 августа Киевский райсуд Харькова перенес рассмотрение дела на 11 сентября.

10 сентября Государственная пенитенциарная служба заявила, что Ю.Тимошенко, которая находится на лечении в харьковской больнице, в восьмой раз отказалась от участия в судебном заседании относительно корпорации «Единые энергетические системы Украины».