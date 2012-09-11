Депутату - бывшему милиционеру - припомнили убитого им в 1995 году

Об этом сказал журналистам в понедельник начальник отдела следственного управления ГУ МВД Украины в Днепропетровской области Иван Красюк.

По его данным, прокуратура изучает материалы о причастности к убийству, совершенному в 1995 году, одного из задержанных депутатов Днепродзержинского горсовета, который на тот момент работал в правоохранительных органах.

«Один из задержанных депутатов Днепродзержинского горсовета был сотрудником органов внутренних дел и был уволен со службы. Что касается убийства, которое имело место в 1995 году, и причастности к нему одного из задержанных депутатов Днепродзержинского горсовета, то эти материалы изучаются прокуратурой. Именно прокуратура даст им правовую оценку», - рассказал журналистам И.Красюк.

Комментируя данную ситуацию, руководитель областной организации партии «Наша Украина» Виктор Гноевой заявил журналистам, что речь идет о руководителе фракции «Наша Украина» в Днепродзержинском горсовете, местном бизнесмене Игоре Лесничем, который действительно в 1995 году, будучи сотрудником милиции, при задержании преступника применил оружие. Преступник получил ранение не совместимое с жизнью.

«Тогда же, в 1995 году было проведено служебное расследование, и применение И.Лесничим оружия было признано правомерным. Срок давности по данному делу уже давно прошел. Сегодня явно прослеживается политический след», - сказал В.Гноевой.

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Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в Днепродзержинске были задержаны два депутата городского совета, которые два года назад с использованием электрошокеров телесные повреждения трем лицам.

По данным милиции, указанные депутаты - члены постоянной комиссии по вопросам предпринимательской деятельности, бытового и торгового обслуживания - в феврале 2009 года, находясь на территории автотранспортного цеха Днепродзержинского водопроводно-канализационного управления коммунального предприятия Днепропетровского областного совета, действуя преднамеренно, из хулиганских побуждений и грубо нарушая общественный порядок, в составе группы, совместно с неустановленными лицами с применением электрошокеров преднамеренно нанесли легкие телесные повреждения трем местным жителям и причинили физическую боль четвертому.

Депутаты (один из которых является кандидатом в народные депутаты) задержаны в порядке статьи 115 УПК Украины и доставлены в изолятор временного содержания Днепропетровского городского управления милиции. Досудебное следствие по указанному уголовному делу продолжается.