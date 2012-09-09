Конгресс США подготовил два варианта «закона Магнитского»

Как передает Reuters, об этом сообщила госсекретарь США Хиллари Клинтон на итоговой пресс-конференции саммита АТЭС во Владивостоке.

Х.Клинтон подчеркнула, что конгрессмены внимательно следят за расследованием гибели Сергея Магнитского и считают важным поддерживать тему соблюдения прав человека в России. Клинтон также пояснила, что правительство США и администрация президента Барака Обамы уже предприняли «важные действия, чтобы никто из тех, кто каким-то образом связан с делом Магнитского, не мог бы приехать в США».

Когда проекты конгрессменов будут рассмотрены, госсекретарь США не уточнила. Однако она выразила надежду, что поправка Джексона-Вэника, с отменой которой связывают принятие «закона Магнитского», будет отменена в сентябре 2012 года. В начале августа Конгресс США отложил рассмотрение обоих проектов до окончания каникул, которые длятся в течение пяти недель.

Поправка Джексона-Вэника была принята в 1974 году из-за того, что СССР нарушал права человека на эмиграцию. Ее отмену одобрил Финансовый комитет Сената США и Бюджетный комитет Конгресса, при этом последний рекомендовал упомянуть в законе об отмене поправки «закон Магнитского».

Юрист фонда Hermitage Capital С.Магнитский погиб в московском СИЗО в 2009 году. По мнению его родственников и коллег, его арест и смерть были связаны с тем, что он раскрыл хищение 5,4 миллиарда рублей из бюджета. К хищению, полагал юрист, были причастны сотрудники российских силовых структур. В апреле 2010 года сенатор Бенджамин Кардин предложил ограничить въезд в США 60 чиновникам, судьям, в том числе высокопоставленным сотрудникам МВД, ФСБ, Генпрокуратуры и ФСИН, которые подозреваются в причастности к смерти С.Магнитского. Составленный им список должен стать частью «закона Магнитского».

9 сентября Х.Клинтон также коснулась Сирии, отметив, что разногласия по этому вопросу между США и Россией «могут сохраниться».

Как отмечает Lenta.ru, президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что по итогам встречи с Х.Клинтон не было достигнуто никаких договоренностей, хотя беседа, на которой обсудили в том числе и «проблемные горячие точки на Ближнем Востоке», была «конструктивной и очень деловой».