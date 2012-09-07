Симоненко собирается не допустить фальсификаций
Лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко заявляет, что партия готовится предупреждать фальсификации результатов голосования на парламентских выборах 28 октября.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.
“Готовим партию на местах, чтобы противостоять фальсификациям. По нашему мнению, основная фальсификация будет проходить именно в участковых комиссиях”, - отметил П.Симоненко.
По его словам, представители КПУ будут противостоять попаданию в участковые избирательные комиссии людей, которые могут фальсифицировать результаты голосования.
П.Симоненко подчеркнул, что КПУ необходимо “подобрать настолько самоотверженных людей, чтобы исключить подобное явление”.
Отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли противостояние между КПУ и Партией регионов в регионах, П.Симоненко сообщил, что были проблемы с размещение бигбордов партии в Донецкой, Днепропетровской, Черниговской областях. При этом он отметил, что КПУ не считает целесообразным выносить такие ситуации на всеобщее обсуждение.
“Мы это не делали публичным, потому что прекрасно понимали, что в данной ситуации нам самим нужно решать все вопросы”, - сказал он.
Вместе с тем П.Симоненко отметил, что представители Партии регионов зачастую вслед за коммунистами ездят на те же предприятия и говорят о тех же способах решения проблем.