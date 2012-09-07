Симоненко собирается не допустить фальсификаций

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Готовим партию на местах, чтобы противостоять фальсификациям. По нашему мнению, основная фальсификация будет проходить именно в участковых комиссиях”, - отметил П.Симоненко.

По его словам, представители КПУ будут противостоять попаданию в участковые избирательные комиссии людей, которые могут фальсифицировать результаты голосования.

П.Симоненко подчеркнул, что КПУ необходимо “подобрать настолько самоотверженных людей, чтобы исключить подобное явление”.

Отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли противостояние между КПУ и Партией регионов в регионах, П.Симоненко сообщил, что были проблемы с размещение бигбордов партии в Донецкой, Днепропетровской, Черниговской областях. При этом он отметил, что КПУ не считает целесообразным выносить такие ситуации на всеобщее обсуждение.

“Мы это не делали публичным, потому что прекрасно понимали, что в данной ситуации нам самим нужно решать все вопросы”, - сказал он.

Вместе с тем П.Симоненко отметил, что представители Партии регионов зачастую вслед за коммунистами ездят на те же предприятия и говорят о тех же способах решения проблем.