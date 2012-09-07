«Обком» приостановил работу
16:40, 07 сентября 2012Политика
5738
Интернет-издание «Обком» приостановило свой выпуск.
Лента новостей на сайте не обновляется уже два дня.
Главный редактор издания Алексей Миронов отказался комментировать «Телекритике» причины приостановки, однако отметил, что «никакого внешнего воздействия со стороны власти нет». Журналист «Обкома» Евгений Кузьменко лишь сказал, что у издания «проблемы внутреннего характера, и пока непонятно, будут ли они решены».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter