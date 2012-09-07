«Обком» приостановил работу

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Главный редактор издания Алексей Миронов отказался комментировать «Телекритике» причины приостановки, однако отметил, что «никакого внешнего воздействия со стороны власти нет». Журналист «Обкома» Евгений Кузьменко лишь сказал, что у издания «проблемы внутреннего характера, и пока непонятно, будут ли они решены».