Круглый стол на тему: «Закон о выборах депутатов Украины - шаг к демократии?»
11 сентября (вторник) 2012 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол на тему: «ЗАКОН О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ УКРАИНЫ - ШАГ К ДЕМОКРАТИИ?»
Организатор круглого стола – Институт Горшенина.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Оценка украинского избирательного законодательства с точки зрения европейских правовых стандартов.
2. Нужно ли вносить изменения в закон о выборах народных депутатов?
3. Могут ли СМИ влиять на ход политических кампаний и оценку результатов выборов? Европейский опыт.
4. Схожесть и отличия в подходах оценки хода избирательных кампаний и обжалования результатов выборов в Украине и ЕС.
Участники круглого стола:
1. КАРОЛИНА ФОН ГАЛЛЬ, профессор Института восточного права Университета города Кёльн (Германия)
2. УРСУЛА КОХ-ЛАУГВИЦ, директор фонда им. Фридриха Эберта
3. ВЕРА КРАТ, юрист, эксперт по избирательному законодательству, юридическая компания «Правовой консалтинг и практика»
4. ВЛАДИСЛАВ ЗАБАРСКИЙ, народный депутат Украины
5. АЛЕКСАНДР БОЯРЧУК, глава правления международной правозащитной общественной организации «Континент»
6. ВИКТОР ГИРЕНКО, юрист, эксперт по избирательному законодательству
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Воровского, 4