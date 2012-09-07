11 сентября (вторник) 2012 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол на тему: «ЗАКОН О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ УКРАИНЫ - ШАГ К ДЕМОКРАТИИ?»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Оценка украинского избирательного законодательства с точки зрения европейских правовых стандартов.

2. Нужно ли вносить изменения в закон о выборах народных депутатов?

3. Могут ли СМИ влиять на ход политических кампаний и оценку результатов выборов? Европейский опыт.

4. Схожесть и отличия в подходах оценки хода избирательных кампаний и обжалования результатов выборов в Украине и ЕС.

Участники круглого стола:

1. КАРОЛИНА ФОН ГАЛЛЬ, профессор Института восточного права Университета города Кёльн (Германия)

2. УРСУЛА КОХ-ЛАУГВИЦ, директор фонда им. Фридриха Эберта

3. ВЕРА КРАТ, юрист, эксперт по избирательному законодательству, юридическая компания «Правовой консалтинг и практика»

4. ВЛАДИСЛАВ ЗАБАРСКИЙ, народный депутат Украины

5. АЛЕКСАНДР БОЯРЧУК, глава правления международной правозащитной общественной организации «Континент»

6. ВИКТОР ГИРЕНКО, юрист, эксперт по избирательному законодательству

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