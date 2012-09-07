Социнтерн констатирует серьезное ограничение демсвобод в Украине

Об этом говорится в тексте резолюции, обнародованной на Интернет-сайте организации и принятой на ХХІV Конгрессе Социнтерна, который проходил в Кейптауне, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина».

В частности, в резолюции отмечается, что «в Украине последние действия Президента и властных органов серьезно ограничили демократические свободы. Это последовательное скатывание к авторитаризму необходимо остановить».

Также отмечается, что «Социалистический Интернационал поддерживает продемократические силы в Украине и призывает освободить политических узников, включая бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко, до парламентских выборов в октябре».

*** Социалистический Интернационал - международная неправительственная социал-демократическая организация, которая объединяет 148 партии из более чем 120 стран мира, среди которых 102 являются полноправными членами, у 15 – организационный статус консультативных членов с правом совещательного голоса и 31 партия является наблюдателями.