У Томенко есть версия, почему отменили сегодняшнее заседание ВР

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко, об этом он заявил, комментируя вчерашнее решение ВР не работать в пленарном режиме в пятницу, 7 сентября.

При этом вице-спикер напомнил, что рядом законов предусмотрена обязанность правительства информировать парламент и общественность о ситуации в стране.

В частности, сегодня Верховная Рада должна была заслушать информацию о подготовке и начале нового учебного года и социально-экономической и финансовой ситуации в стране. Но, отметил Н.Томенко, правительство «побоялось информировать о происходящем, и потому было отменено заседание Парламента в пятницу».

Кроме того, вице-спикер напомнил, что работой парламента в пятницу также обязательно предусмотрен час для выступлений народных депутатов, которые информируют о проблемах в регионах. Н.Томенко отметил, что такие выступления сегодня являются чрезвычайно важными, поскольку речь идет о большом количестве нарушений прав и свобод граждан, а также злоупотреблений в избирательном процессе.

Н.Томенко также констатировал, что сбылся прогноз оппозиции о том, что на этой сессии работа Верховной Рады будет построена таким образом, что «50-70 депутатов парламентского большинства будут собираться на несколько дней пленарной недели для того, чтобы проголосовать законопроекты, необходимые для проведения избирательной кампании и очередной «реформы» против людей».

Напомним, 6 сентября в комментарии УНИАН Н.Томенко не исключил, что власть может инициировать отмену заседания парламента 7 сентября.

Вечером 6 сентября Верховная Рада Украины приняла решение 7 сентября не работать в пленарном режиме. За принятие решения о внесении изменений в календарный план работы ВР проголосовали 265 народных депутатов из 299, зарегистрированных в сессионном зале.

Такое решение вызвало возмущение депутатов от оппозиции.