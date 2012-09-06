ВАСУ: Фамилий Тимошенко и Луценко в бюллетенях не будет

Высший административный суд Украины окончательно признал законность действий ЦИК относительно невключения фамилий Юлии Тимошенко и Юрия Луценко в избирательные бюллетени, подтвердив таким образом законность постановления Киевского апелляционного административного суда и отказав в удовлетворении жалобы на него политической партии ВО «Батькивщина».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее определение сегодня, рассмотрев материалы жалобы ВО «Батькивщина» и заслушав объяснения представителя ЦИК, огласил председательствующий в коллегии судей ВАСУ Юрий Рецебуринский.

Как отмечается в определении суда кассационной инстанции, в соответствии с нормами действующего законодательства, не может быть выдвинут кандидатом и избран депутатом гражданин, имеющий судимость за совершение преднамеренного преступления и эта судимость не погашена. Следовательно ВО «Батькивщина» по убеждению суда, безосновательно включила в избирательный список своей партии кандидатами в народные депутаты Ю.Тимошенко и Ю.Луценко, судимость которых не погашена.

Кроме того, суд отмечает, что фамилии первой пятерки в избирательном списке партии размещаются после регистрации кандидатов в депутаты.

«Гражданин, который не утвержден кандидатом в депутаты, не является субъектом избирательного процесса, а следовательно, не может быть внесен в избирательный бюллетень. Таким образом Киевский апелляционный административный суд, вынося решение, действовал в соответствии с нормами материально-процессуального права. Таким образом суд кассационной инстанции приходит к заключению - в удовлетворении жалобы политической партии ВО «Батькивщина» отказать. Определение Киевского апелляционного административного суда оставить без изменений. Определение вступает в силу с момента оглашения и обжалованию не подлежит», - отмечается в судебном вердикте.