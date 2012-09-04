Тракторист Волков отказался фигурировать в избирательном бюллетене

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения приняты сегодня на заседании ЦИК на основании собственных заявлений кандидатов об отказе баллотироваться.

В частности, Центризбирком отменил регистрацию кандидата в депутаты Александра Волкова, тракториста из Конотопского района, который баллотировался путем самовыдвижения в одномандатном округе № 158 Сумской области. С учетом этого, в округе осталось 12 кандидатов в депутаты, в том числе президент Института политического анализа и социального прогноза, член ВО "Батькивщина" Александр Волков.

Также отменена регистрация Виктора Кульбаки, который баллотировался от Партии регионов в одномандатном избирательном округе № 209 (Черниговская область). Теперь в этом округе на один депутатский мандат претендуют 17 кандидатов.

ЦИК также отменила регистрацию самовыдвиженца Александра Денисенко (одномандатный избирательный округ № 173, Харьковская область). В этом округе избирательную борьбу будут продолжать 10 кандидатов.

ЦИК также отменила регистрацию кандидата в депутаты Ивана Шилова, который баллотировался путем самовыдвижения в одномандатном избирательном округе № 90 (Киевская область), который лидировал по количеству кандидатов в депутаты. Теперь в этом округе осталось 46 кандидатов.

Таким образом, по состоянию на 4 сентября из избирательной кампании выбыл 31 кандидат в депутаты, в том числе 2 – по решению суда и 29 – по собственному заявлению об отказе баллотироваться в Верховную Раду Украины. Свою борьбу за депутатский мандат в 225 одномандатных избирательных округах продолжает 3 101 кандидат.